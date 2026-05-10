Tonnen aan contant geld aangetroffen in woning Zutphenaar (23)

Crime

Vandaag, 13:02

De politie heeft begin mei 340.000 euro aan contant geld aangetroffen in de woning van een 23-jarige man uit Zutphen. Agenten kwamen hem op het spoor nadat hij was gesignaleerd bij een drugsdeal in een park. De Zutphenaar is aangehouden op verdenking van witwassen, handel in harddrugs en overtreding van de wapenwet.

In zijn slaapkamer werden naast een groot geldbedrag in dozen ook een gasalarmpistool gevonden. Dit wapen is verboden in Nederland, omdat het lijkt op een echt vuurwapen en eenvoudig kan worden omgebouwd.

Stroomstootwapen en mes

Ook de woning van een andere verdachte, een 19-jarige man uit Zutphen die betrokken zou zijn geweest bij de deal in het park, is onderzocht. Daar werd niets aangetroffen.

Bij het fouilleren van de 19-jarige in het park vond de politie wel een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen, drugs, telefoons en 3000 euro aan contant geld.

De 19-jarige wordt verdacht van handel in harddrugs en overtreding van de wapenwet.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

