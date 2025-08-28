Man neergeschoten bij Burger King Zevenaar, politie zoekt met helikopter naar dader

Op de parkeerplaats bij de Burger King aan de Hunnenveldweg in Zevenaar is donderdagmiddag op klaarlichte dag een man neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De parkeerplaats is ruim afgezet en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

Het gebeurde rond 15.15 uur. Meerdere mensen zouden de knallen hebben gehoord. De parkeerplaats van het fastfoodrestaurant is volledig afgezet en bezoekers moeten voorlopig op afstand blijven. Agenten in kogelwerende vesten zijn aanwezig en zoeken met behulp van een politiehelikopter naar de verdachte.

Verdachte

Volgens de politie gaat het om een man van tussen de 25 en 30 jaar oud met een lang postuur. Hij droeg een donkerblauw jasje met oranje strepen en was verder geheel in het zwart gekleed. Via Burgernet is opgeroepen om direct 112 te bellen als je hem ziet. De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij. Forensisch rechercheurs zijn onderweg om sporen veilig te stellen.