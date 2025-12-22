Gewonde bij schietincident op parkeerplaats in Wezep, omgeving afgezet

Op een parkeerplaats aan de Rondweg in Wezep heeft maandagmiddag een schietpartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt. Dat meldt Omroep Gelderland. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident vond rond 14.15 plaats op de parkeerplaats van de Erica Terpstrahal, een sportcomplex waar onder meer een kickbokssportschool zit. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder een traumahelikopter. Deze is later geannuleerd.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

De omgeving is afgezet door de politie voor nader onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Het AD meldt dat er twee personen zijn meegenomen naar het politiebureau, maar het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.