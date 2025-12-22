Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde bij schietincident op parkeerplaats in Wezep, omgeving afgezet

Crime

Vandaag, 18:18

Link gekopieerd

Op een parkeerplaats aan de Rondweg in Wezep heeft maandagmiddag een schietpartij plaatsgevonden waarbij een persoon gewond is geraakt. Dat meldt Omroep Gelderland. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het incident vond rond 14.15 plaats op de parkeerplaats van de Erica Terpstrahal, een sportcomplex waar onder meer een kickbokssportschool zit. Meerdere hulpdiensten rukten uit, waaronder een traumahelikopter. Deze is later geannuleerd.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis, aldus een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is.

De omgeving is afgezet door de politie voor nader onderzoek naar de toedracht van het schietincident. Het AD meldt dat er twee personen zijn meegenomen naar het politiebureau, maar het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.