Buschauffeur grijpt in: man na aanranding vrouwen uit bus gezet in Wageningen

In Wageningen is zondagavond een man aangehouden die drie vrouwen in een lijnbus zou hebben aangerand. De buschauffeur zag het gebeuren en zette de 32-jarige verdachte uit de bus. Even later kon de politie hem oppakken. Dat meldt Omroep Gelderland.

Rond 21.45 uur merkte de chauffeur dat de man zich aan de vrouwen vergreep. Hij stopte en zette de verdachte uit de bus. Ondertussen kwamen meerdere politievoertuigen aan bij het busstation aan de Stadsbrink, waar de vrouwen hun verhaal deden, aldus de regionale omroep.

Verdachte in volgende bus

Niet veel later arriveerde een andere bus. Tot hun verbazing zagen de slachtoffers dezelfde man opnieuw, dit keer als passagier in die bus. De vrouwen wezen hem direct aan, waarna agenten hem boeiden en meenamen. Volgens een 112-verslaggever ter plaatse gaat het vermoedelijk om een 32-jarige man uit Oost-Europa.

Alle drie de vrouwen hebben aangifte gedaan van aanranding. De politie onderzoekt de zaak verder.