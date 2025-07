Man overlijdt in politiebusje na aanhouding in Oosterbeek

Een man is dinsdagavond overleden in een politiebusje in het Gelderse Oosterbeek. Hij werd kort daarvoor aangehouden, vermoedelijk tijdens een scootercontrole op de Veerweg. Tijdens het vervoer naar het politiebureau in Arnhem raakte hij onwel en overleed hij.

De man zou kort daarvoor zijn aangehouden bij een scootercontrole op de Veerweg in Oosterbeek. Volgens lokale en regionale media gebeurde dat na een scootercontrole en ontstond bij de aanhouding een worsteling met de politie.

Rijksrecherche

De man werd onderweg naar het politiebureau in Arnhem onwel. De hulpdiensten werden opgeroepen, maar hij was al buiten bewustzijn. De hulp mocht niet meer baten. Bij hem in het busje zaten twee agenten. Waardoor de man onwel is geworden, is niet bekendgemaakt.

Omdat de man is overleden in een politiebusje, doet de Rijksrecherche onderzoek naar de toedracht.