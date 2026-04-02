Man (33) opgepakt na vondst dode vrouw in Arnhem

Een 33-jarige man uit Nijmegen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Arnhem. Zij werd donderdag dood aangetroffen in een woning. Verdere informatie over de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

De politie gaat ervan uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek naar de toedracht is nog gaande.