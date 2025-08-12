Terug

Tijger gejat op fatbike in Nijmegen: eigenaar is er 'ziek van'

Vandaag, 18:16

Er zijn dagen dat je er niet van hoort: een diefstal zoals die bij De Museumwinkel in Nijmegen. Daar is een week geleden de ruit ingegooid van de winkel die handelt in opgezette dieren, om daarna razendsnel een opgezette tijger ter waarde van tienduizenden euro's te stelen. Vervolgens gingen ze er op een fatbike vandoor. Eigenaar Erwin is er goed ziek van.

Gelukkig heeft hij de beveiliging van zijn zaak goed op orde, overal hangen camera's. Maar tegen het grove geweld dat de dieven op 5 augustus hebben gebruikt, is weinig tegenop gewassen. "Dit is echt heel shit. We zijn er ziek van dat dit gebeurd is", stelt Erwin. "De ruit is compleet kapotgeslagen, we hebben er meerdere bewakingsvideo's van."

Hoe duur was de tijger?

Het gejatte object is een opgezette tijger van maar liefst 35.000 euro, een flink prijzig stuk dus. Er is door Erwin inmiddels aangifte gedaan, "en andere dure spullen hebben we achter slot en grendel gezet..."

De bizarre bewakingsbeelden zie je in de video bovenaan. De Museumwinkel wordt heel blij van tips en verdere informatie omtrent deze zaak. Kijk voor hun contactgegevens op hun site.

