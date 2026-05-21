'Explosie en vlammenzee bij eetcafé in Nijmegen, bewoners geëvacueerd'

Crime

Vandaag, 08:47

In Nijmegen vond in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaats in een eetcafé aan de Ruyterstraat. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Volgens een buurtbewoner was er een "vlammenzee" te zien na de harde knal.

De knal was rond 02.00 uur te horen. Een omwonende vertelt tegen de correspondent dat hij nog wakker was op het moment dat de explosie plaatsvond. "Ik keek nog even tv toen ik een hele harde knal hoorde. Ik vloog naar het raam toe en zag bij het restaurant aan de overkant een vuurzee", zegt hij.

De man belde snel 112, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. Bewoners boven het café moesten hun woning verlaten, maar konden later terugkeren, aldus de correspondent.

Flinke schade

De schade is groot: meerdere ruiten zijn gebarsten, en kleine brokstukken van bakstenen en stukken glas lagen verspreid over het terras. De buurtbewoner laat weten aan de correspondent dat de harde knal leek op vuurwerk. Hij zag na de explosie iemand wegrennen.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

