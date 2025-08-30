Nijmegenaar (74) opgepakt voor tonen geslachtsdeel aan meisjes

Een 74-jarige man uit Nijmegen is zaterdag aangehouden voor het laten zien van zijn geslachtsdeel aan twee kinderen. Dat zou woensdag zijn gebeurd bij een basisschool aan de Mahoniehoutstraat in Helmond.

De minderjarige meisjes renden weg en hun ouders belden de politie. Na onderzoek, door onder andere camerabeelden te bekijken, kwam de politie de Nijmegenaar op het spoor.

Zijn woning is doorzocht en daarbij zijn meerdere zaken in beslag genomen.

