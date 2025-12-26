Huizen in Lichtenvoorde ontruimd na vondst explosief materiaal

Vijftig huizen aan het Marishof in Lichtenvoorde zijn tweede kerstdag enkele uren ontruimd geweest na de vondst van explosief materiaal in een woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de explosieven buiten Lichtenvoorde tot ontploffing gebracht, meldt veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De bewoners konden daarna weer terug naar huis.

Een van de bewoners is aangehouden. Om wat voor en hoeveel explosief materiaal het ging, wist de woordvoerder niet. Ook de woordvoerster van de politie weet het niet. "Maar het was in elk geval voldoende om mensen uit hun woning te halen en groot op te schalen."

De mensen die thuis waren, werden tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis.