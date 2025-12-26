Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Huizen in Lichtenvoorde ontruimd na vondst explosief materiaal

Huizen in Lichtenvoorde ontruimd na vondst explosief materiaal

Crime

Vandaag, 17:23 - Update: 18 minuten geleden

Link gekopieerd

Vijftig huizen aan het Marishof in Lichtenvoorde zijn tweede kerstdag enkele uren ontruimd geweest na de vondst van explosief materiaal in een woning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de explosieven buiten Lichtenvoorde tot ontploffing gebracht, meldt veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De bewoners konden daarna weer terug naar huis.

Een van de bewoners is aangehouden. Om wat voor en hoeveel explosief materiaal het ging, wist de woordvoerder niet. Ook de woordvoerster van de politie weet het niet. "Maar het was in elk geval voldoende om mensen uit hun woning te halen en groot op te schalen."

De mensen die thuis waren, werden tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.