OM in hoger beroep na tbs-uitspraak om dood Lisanne (23)

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de dood van de 23-jarige Lisanne uit het Gelderse Hoog Keppel. De rechtbank veroordeelde de 26-jarige Christiaan W. uit Ulft dinsdag tot tbs met dwangverpleging, nadat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was verklaard.

Het OM kan zich niet vinden in de opgelegde straf. Justitie had een gevangenisstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het OM is de verdachte niet volledig ontoerekeningsvatbaar en had hij op het moment van zijn daad wel degelijk keuzes kunnen maken.

Verschil van inzicht over psychische toestand

De rechtbank kwam op basis van onderzoek door deskundigen tot de conclusie dat de verdachte "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak, omdat hij in een psychose verkeerde.

Het OM deelt die conclusie niet. "In de ogen van het OM was de man niet volledig ontoerekeningsvatbaar op het moment van zijn daad, en had hij wel degelijk momenten waarin hij keuzes kon maken."