Waarschuwingsschoten gelost in Hall: man met mogelijk wapen opgepakt

Crime

Vandaag, 20:54 - Update: 22 minuten geleden

Politieagenten in het Gelderse Hall hebben vrijdagmiddag waarschuwingsschoten gelost. De Dorpsstraat stond na een melding over een verward persoon er rondliep met iets wat op een vuurwapen leek vrij snel vol met agenten. Buurtbewoners hadden vlak voor 15.30 uur alarm geslagen. Op beelden van een omwonende is te horen hoe agenten roepen "Laat je wapen vallen!" waarna een schot klinkt.

Agenten troffen de man naast restaurant Bello, waar meerdere politieauto’s stopten en agenten in kogelwerende vesten uitstapten. Volgens de politie weigerde de man mee te werken toen zij hem wilden aanhouden. Hij zou zich hebben verzet, waarna waarschuwingsschoten zijn gelost.

Onderzoek

De verdachte is daarna ingerekend. De Rijksrecherche onderzoekt nu het gebruik van de vuurwapens door de politie. Of de man daadwerkelijk een echt vuurwapen bij zich had, moet nog blijken. Een woordvoerder laat weten dat dit onderdeel is van het onderzoek. Niemand raakte gewond.

De omgeving werd tijdelijk afgezet met linten. Op beelden is te zien dat bij restaurant Bello een deur zwartgeblakerd is. De politie bekijkt of dit met het incident te maken heeft, maar kan daar op dit moment geen duidelijkheid over geven.

