Zedenincident op bospad in Ermelo, politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een zedenincident in Ermelo. Dat gebeurde donderdag rond 21.30 uur op een klein bospad bij de Prins Clauslaan, richting de Harderwijkerweg.

Een duidelijk signalement van de verdachte ontbreekt. De politie wil specifiek spreken met een man die rond het incident zijn hond uitliet. Hij kan een belangrijke getuige zijn.

Onderzoek in de buurt

Vrijdag doet de politie buurtonderzoek en worden 's avonds voorbijgangers aangesproken. Ook beeldmateriaal uit de omgeving kan helpen bij het onderzoek.