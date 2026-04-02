Heftig ongeluk bij Ermelo: motorrijder gewond na frontale klap op auto

Crime
2 apr 2026, 11:02 - Update: 2 apr 2026, 12:12
Op de N302 (Flevoweg) bij Ermelo is donderdagochtend een ernstig ongeval gebeurd tussen een motorrijder en een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur en zorgde voor een ravage op de weg.
Het hoe ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een correspondent plaatse vermoed dat de motorrijder tegen de auto botste tijdens een inhaalactie. De klap was zo hard dat het stuur van de motor in de voorruit van de auto terechtkwam.
De motorrijder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.
De N302 werd volledig afgesloten zodat hulpdiensten hun werk konden doen en de politie onderzoek kan uitvoeren. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.