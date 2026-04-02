Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Heftig ongeluk bij Ermelo: motorrijder gewond na frontale klap op auto

Crime

2 apr 2026, 11:02 - Update: 2 apr 2026, 12:12

Link gekopieerd

Op de N302 (Flevoweg) bij Ermelo is donderdagochtend een ernstig ongeval gebeurd tussen een motorrijder en een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur en zorgde voor een ravage op de weg.

Het hoe ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een correspondent plaatse vermoed dat de motorrijder tegen de auto botste tijdens een inhaalactie. De klap was zo hard dat het stuur van de motor in de voorruit van de auto terechtkwam.

Naar ziekenhuis

De motorrijder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De N302 werd volledig afgesloten zodat hulpdiensten hun werk konden doen en de politie onderzoek kan uitvoeren. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.