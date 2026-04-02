Heftig ongeluk bij Ermelo: motorrijder gewond na frontale klap op auto

Op de N302 (Flevoweg) bij Ermelo is donderdagochtend een ernstig ongeval gebeurd tussen een motorrijder en een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 08.40 uur en zorgde voor een ravage op de weg.

Het hoe ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Een correspondent plaatse vermoed dat de motorrijder tegen de auto botste tijdens een inhaalactie. De klap was zo hard dat het stuur van de motor in de voorruit van de auto terechtkwam.

Naar ziekenhuis

De motorrijder raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend.

De N302 werd volledig afgesloten zodat hulpdiensten hun werk konden doen en de politie onderzoek kan uitvoeren. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.