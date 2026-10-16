Kerk in Elspeet in crisis: dominee wist mogelijk van misbruik door dochter

Een 39-jarige vrouw uit Elspeet wordt vervolgd op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Dat meldt de Stentor na eigen onderzoek. De vrouw was dirigent van het jongerenkoor van de Gereformeerde Gemeente in Elspeet. De zaak zorgt voor grote onrust binnen de kerkgemeenschap.

De vrouw werd in oktober op non-actief gesteld. Ook haar vader, die predikant is in het dorp, ligt onder vuur. Hij zou op de hoogte zijn geweest van het vermeende misbruik.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Tweede aangifte

De zaak kwam aan het licht nadat een jonge vrouw uit Elspeet op 17 september 2025 aangifte deed van seksueel misbruik. Dat zou in het voorjaar van 2024 hebben plaatsgevonden, toen zij 17 jaar oud was. Het vermeende slachtoffer zong destijds in het kerkkoor dat onder leiding stond van de verdachte. Tijdens het politieonderzoek deed een tweede persoon aangifte van ontucht tegen dezelfde vrouw. Het Openbaar Ministerie bereidt naar aanleiding daarvan een rechtszaak voor. Volgens het OM wordt de vrouw verdacht van ontucht met een minderjarige in 2007.