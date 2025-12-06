Volg Hart van Nederland
Overleden persoon gevonden in auto op parkeerplaats voetbalclub Ede

Crime

Vandaag, 21:04 - Update: 2 uur geleden

Zaterdagavond is in Ede op de parkeerplaats van voetbalclub DTS een lichaam aangetroffen. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding van een reanimatie aan de Inschoterweg rond 18.25 uur. Ter plaatse bleek het slachtoffer al te zijn overleden, melden betrokken hulpdiensten.

De politie heeft de parkeerplaats deels afgezet. De brandweer plaatste een groot zichtscherm om zowel het lichaam als een personenauto aan het zicht te onttrekken, terwijl forensisch specialisten van de politie hun onderzoek begonnen. Volgens een correspondent ter plaatse werd het lichaam in de auto aangetroffen.

Onderzoek

Volgens de politie wordt nog onderzocht wie de overledene is. Ook de toedracht van het overlijden is vooralsnog onduidelijk. Rechercheurs leggen sporen vast en proberen te achterhalen wat er voorafgaand aan de vondst is gebeurd. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Het onderzoek richt zich onder meer op mogelijke getuigen die iets hebben gezien op of rond de parkeerplaats van de voetbalclub. De politie roept mensen met informatie op om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

