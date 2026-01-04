Volg Hart van Nederland
Man (34) na urenlange klopjacht opgepakt voor mishandeling vrouw

Man (34) na urenlange klopjacht opgepakt voor mishandeling vrouw

Crime

Vandaag, 10:09

De politie heeft zaterdag haar handen vol gehad aan de zoektocht naar een voortvluchtige 34-jarige man uit Druten. In Appeltern zou hij eerder op de avond een vrouw hebben bedreigd en mishandeld, mogelijk met een vuurwapen. De man is inmiddels aangehouden.

De politie kwam de man volgens Omroep Gelderland op het spoor nadat zijn auto was gesignaleerd. Vervolgens sloeg hij op de vlucht, maar hij crashte uiteindelijk op de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen. De verdachte wist uit zijn auto te komen en ging er daarna te voet vandoor. Rond middernacht kon hij alsnog worden aangehouden. Daarbij bleek hij geen vuurwapen bij zich te hebben.

Wat de relatie is tussen de man en de vrouw, maakt de politie niet bekend.

Door ANP

