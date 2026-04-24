Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
2 jaar cel voor oud-medewerker OM na beelden kinderporno

2 jaar cel voor oud-medewerker OM na beelden kinderporno

Crime

Vandaag, 16:34

Link gekopieerd

De rechtbank heeft vrijdagmiddag een oud-medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno en het bezit van GHB. Het OM had een celstraf van 2,5 jaar geëist.

De 52-jarige verdachte uit Doetinchem werkte als leidinggevende bij het parket Oost-Nederland.

Tienduizenden beelden

De oud-medewerker verklaarde dat hij mogelijk per ongeluk kinderporno had gedownload. Op apparaten in zijn woning trof de politie echter tienduizenden foto’s en honderden video’s aan, waarop onder meer minderjarige jongens tussen de 8 en 14 jaar te zien zijn.

De rechtbank noemt het 'zeer onwaarschijnlijk' dat hij onbedoeld zoveel materiaal heeft gedownload. "Met zijn handelen heeft de verdachte een rol gespeeld bij het in stand houden van kindermisbruik", aldus de rechtbank.

'OM beschadigd'

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man een voorbeeldfunctie had bij het Openbaar Ministerie. "Met zijn handelen heeft de verdachte het maatschappelijk ontzag voor en het vertrouwen in het OM beschadigd", aldus de rechter.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.