2 jaar cel voor oud-medewerker OM na beelden kinderporno

De rechtbank heeft vrijdagmiddag een oud-medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het bezit en verspreiden van kinderporno en het bezit van GHB. Het OM had een celstraf van 2,5 jaar geëist.

De 52-jarige verdachte uit Doetinchem werkte als leidinggevende bij het parket Oost-Nederland.

Tienduizenden beelden

De oud-medewerker verklaarde dat hij mogelijk per ongeluk kinderporno had gedownload. Op apparaten in zijn woning trof de politie echter tienduizenden foto’s en honderden video’s aan, waarop onder meer minderjarige jongens tussen de 8 en 14 jaar te zien zijn.

De rechtbank noemt het 'zeer onwaarschijnlijk' dat hij onbedoeld zoveel materiaal heeft gedownload. "Met zijn handelen heeft de verdachte een rol gespeeld bij het in stand houden van kindermisbruik", aldus de rechtbank.

'OM beschadigd'

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de man een voorbeeldfunctie had bij het Openbaar Ministerie. "Met zijn handelen heeft de verdachte het maatschappelijk ontzag voor en het vertrouwen in het OM beschadigd", aldus de rechter.