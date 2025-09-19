Terug

'Vrouw vastgebonden met tiewraps bij woningoverval Arnhem', daders spoorloos

Crime

Vandaag, 14:02

In een woning aan de Bakenbergseweg in Arnhem is vrijdag rond 11.00 uur een gewelddadige overval gepleegd. Volgens de politie zijn twee personen met buit gevlucht. Het onderzoek naar de daders is in volle gang.

Een ooggetuige vertelt aan een correspondent ter plaatse dat hij een vrouw om hulp hoorde roepen. "Ze stond op het dakterras met tiewraps om haar handen. Ze was opgesloten in een slaapkamer", vertelt de man, die anoniem wil blijven, in bovenstaande video. Volgens hem is de vrouw niet aangevallen, maar zou haar man wel zijn mishandeld.

Dezelfde ooggetuige verklaart dat er in totaal vijf mannen in de woning waren. Zij droegen DHL-kleding en zouden in een grijs busje zijn gevlucht. De politie heeft dit nog niet bevestigd en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.

