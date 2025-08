Ultraloper Sameena bestolen tijdens verlenen eerste hulp bij ongeluk: 'Respectloos’

Atleet en ultraloper Sameena van der Mijden is maandagmiddag bestolen van haar telefoon terwijl ze eerste hulp verleende bij een ongeluk tussen twee scooters. "Ik wil mijn telefoon heel graag terug, ik vind het echt fucking respectloos," briest ze in een video op Instagram.

Sameena liep maandagmiddag naar de stad toen ze het ongeluk zag gebeuren. Twee scooters knallen met flinke vaart op elkaar. Ze ziet dat een van de slachtoffers, een 56-jarige man uit Arnhem, er slecht aan toe is. "Na de klap raakte hij direct buiten bewustzijn, hij zag er op dat moment echt slecht uit."

De ultraloper twijfelde geen seconde en begon direct met het verlenen van eerste hulp. "Ik heb het slachtoffer nauwlettend in de gaten gehouden en ben tegen hem blijven praten." De man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De andere scooterrijder hoefde niet naar het ziekenhuis.

In de video op Instagram vertelt Sameena dat ze tijdens het helpen is bestolen door "vijf jochies". Ze had haar telefoon naast zich op de grond gelegd, zodat ze haar handen vrij had om hulp te verlenen. Toen de hulpdiensten arriveerden en het van haar overnamen, merkte ze dat haar telefoon verdwenen was.

Deuk in vertrouwen in de mensheid

Sameena is aangeslagen: "Ik kan nu nergens meer in, ik kan niet meer bij mijn foto's. Daar hebben zij helemaal niets aan. Mijn vertrouwen in de mensheid heeft in ieder geval een flinke deuk opgelopen." Ze hoopt dat degene die de telefoon heeft gestolen, deze alsnog terugbrengt. Met de video probeert ze het bericht te laten aankomen bij "de kneusjes die hem gestolen hebben". Ze heeft aangifte gedaan, maar de telefoon lijkt niet meer traceerbaar.

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat ze op de hoogte zijn van de diefstal. "Uiterst vervelend, helemaal omdat het slachtoffer eerste hulp verleende," zegt de woordvoerder. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. "Als er mensen zijn die meer weten, dan horen we dat graag. Het allerbeste: meld jezelf."