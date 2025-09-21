Overleden persoon in woning Arnhem, twee mensen aangehouden

In een woning in Arnhem is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. De politie laat weten dat er verdachte omstandigheden zijn. Een man en een vrouw zijn in de buurt aangehouden.

De overleden persoon werd om 15.10 uur gevonden in een woning aan de Sterappelgaard in Arnhem-Zuid. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. De betrokkenheid van de aangehouden man en vrouw wordt onderzocht.

Hart van Nederland/ANP