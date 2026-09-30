Burgemeester Arnhem over steekpartij: 'Groep jongeren komt uit heel het land'

Inwoners van Arnhem reageren geschokt op het steekincident in Arnhem van dinsdag- op woensdagnacht. Ook de burgemeester van de stad, Ahmed Marcouch, reageert verbolgen. Volgens hem gaat het om een groep Syrische jongens die of nog in de asielprocedure zitten, of al zijn uitgeprocedeerd en eigenlijk niet meer in Nederland mogen verblijven.

Volgens Marcouch komt de groep uit heel Nederland en trekt zij rond door het land om vervolgens een spoor van chaos achter te laten.

Taak van minister om perspectief te geven

Marcouch benadrukt dan ook dat de minister van Asiel en Migratie "met hoge urgentie" de taak heeft om vluchtelingen die in Nederland procederen voor asiel, perspectief te bieden. Mensen die zijn uitgeprocedeerd moeten dus daarna ook zo snel mogelijk het land verlaten, aldus de burgemeester.

Zo wordt leed zoals dat vannacht is veroorzaakt, voorkomen. Ook asielzoekers die nog in een procedure zitten, moeten sneller duidelijkheid krijgen.

17-jarige serveerster helpt neergestoken jongen

Inwoners van de binnenstad reageren geschrokken op het incident. Maar naast schrik, brengt het incident ook lef naar boven in de Arnhemmer. Een 17-jarige serveerster van een terras dichtbij het incident eist bijvoorbeeld een heldenrol op.

Na de geweldsexplosie komt een van de neergestoken jongens de straat van het terras binnen gestrompeld, waarna het 17-jarige meisje geen moment twijfelt en met theedoeken naar buiten sprint. Vervolgens duikt ze op het slachtoffer om de wonden met de theedoeken te stelpen. Hoe het nu gaat met de jongen in kwestie is nog onbekend.

In de video bovenaan zie je meer reacties van buurtbewoners, en hoor je het standpunt van burgemeester Marcouch.