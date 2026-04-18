Wildwestachtervolging eindigt tegen boom in Velp: man (18) opgepakt

Een ware wildwestnacht in Velp en Arnhem. Daar is een man tegen een boom gecrasht nadat hij met zijn auto op de vlucht was geslagen voor de politie. Meerdere politieauto's waren bij de achtervolging betrokken. De automobilist kon worden ingerekend en was mogelijk onder invloed van verdovende middelen.

De achtervolging begon in Velp, toen de man daar op de vlucht sloeg omdat de politie hem wilde controleren vanwege opvallend rijgedrag, schrijft regionale omroep GLD. Hij scheurde daarop naar het grotere Arnhem, ramde een politieauto en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom op de kruising van de Rosendaalseweg en de Monnikensteeg.

Gewonden

Maar daar gaf de onverlaat zich niet zonder slag of stroomstootwapen gewonnen, want dat middel moest door de politie worden ingezet om de man te kunnen aanhouden. Hij probeerde namelijk te voet verder te vluchten. Toen agenten de vluchter hadden ingerekend, bleek het te gaan om een 18-jarige man uit Arnhem. In de auto zaten nog twee personen: mannen van 20 en 22 jaar, ook uit Arnhem. Alle drie raakten zij gewond en zijn ze naar het ziekenhuis overgebracht.

Een blaastest wees uit dat de 18-jarige man mogelijk onder invloed was maar omdat hij niet wilde meewerken aan een bloedtest was dit niet met zekerheid vast te stellen, zegt de politie tegen de regio-omroep. Momenteel doen ze onderzoek naar het voorval. Zeker is dat de man in ieder geval zonder rijbewijs rondreed.