Hardloper met luchtbuks beschoten in Arnhem, mogelijk meer slachtoffers

Een 42-jarige man uit Arnhem is gewond geraakt tijdens het hardlopen. Hij is vermoedelijk beschoten met een luchtbuks laat de politie weten, en misschien werden meer mensen beschoten. De politie zoekt naar getuigen, camerabeelden en de mogelijke andere slachtoffers.

Het beschieten gebeurde op maandag 13 oktober. Tijdens het hardlopen hoorde een Arnhemmer rond 20:30 uur op de Rosendaalseweg een harde knal, daarna voelde hij pijn. De man riep om hulp en is naar de huisartsenpost gegaan. Daar bleek al snel dat er een kogel in zijn been zat.

In het ziekenhuis hoorde het slachtoffer dat zich nog iemand zou hebben gemeld met een schotwond. Diegene zou op dezelfde dag en rond hetzelfde tijdstip gewond zijn geraakt. De politie heeft het vermoeden dat de schutter meer slachtoffers maakte en wil graag met hen in contact komen.

De Arnhemmer heeft niet gezien waar het schot vandaan kwam en er is geen signalement van een mogelijke verdachte.