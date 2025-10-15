Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hardloper met luchtbuks beschoten in Arnhem, mogelijk meer slachtoffers

Hardloper met luchtbuks beschoten in Arnhem, mogelijk meer slachtoffers

Crime

Vandaag, 15:37

Link gekopieerd

Een 42-jarige man uit Arnhem is gewond geraakt tijdens het hardlopen. Hij is vermoedelijk beschoten met een luchtbuks laat de politie weten, en misschien werden meer mensen beschoten. De politie zoekt naar getuigen, camerabeelden en de mogelijke andere slachtoffers.

Het beschieten gebeurde op maandag 13 oktober. Tijdens het hardlopen hoorde een Arnhemmer rond 20:30 uur op de Rosendaalseweg een harde knal, daarna voelde hij pijn. De man riep om hulp en is naar de huisartsenpost gegaan. Daar bleek al snel dat er een kogel in zijn been zat.

In het ziekenhuis hoorde het slachtoffer dat zich nog iemand zou hebben gemeld met een schotwond. Diegene zou op dezelfde dag en rond hetzelfde tijdstip gewond zijn geraakt. De politie heeft het vermoeden dat de schutter meer slachtoffers maakte en wil graag met hen in contact komen.

De Arnhemmer heeft niet gezien waar het schot vandaan kwam en er is geen signalement van een mogelijke verdachte.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.