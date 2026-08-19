Zeven aanhoudingen na onrust in Arnhemse Geitenkamp

De politie heeft dinsdagavond zeven mensen aangehouden na onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Vier van hen zijn minderjarig. De andere drie verdachten zijn tussen de 18 en 23 jaar oud, laat de politie woensdag weten aan Hart van Nederland.

Rond 19.30 uur kreeg de politie meldingen over vuurwerk dat werd afgestoken en jongeren die met gezichtsbedekking zouden rondlopen. Zeven Arnhemmers werden vervolgens op basis van de regels in de APV over samenscholing aangehouden.

Na de aanhoudingen keerde volgens de politie de rust terug. De zeven verdachten zaten woensdagochtend nog vast en worden in de loop van de dag gehoord.

Al dagen onrust

Het is volgens de politie al enkele dagen onrustig in de Geitenkamp. Aan de onrust zou een conflict ten grondslag liggen.

Volgens De Gelderlander speelt er al langer een conflict tussen een gezin en jongeren in de wijk. De afgelopen dagen werden volgens de krant ruiten van de woning van het gezin ingegooid en werd er vuurwerk afgestoken.