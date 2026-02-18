Celstraf in femicidezaak Arnhem, schadevergoeding voor familie slachtoffer

Voor de schokkende moord op een Arnhemse vrouw (31) heeft de Gelderse rechtbank haar ex-partner (31) tot 18 jaar cel veroordeeld. Ook moet hij de familie van het slachtoffer een grote schadevergoeding betalen. Het Openbaar Ministerie had een straf van 20 jaar geëist, maar de straf valt iets lager uit omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Op 29 april 2025 werd de Arnhemse wijk Rijkerswoerd opgeschrikt door het drama. Nadat de man zijn partner het leven had ontnomen, belde hij zelf de politie en biechtte hij de daad op. Ook vertelde hij in dat telefoongesprek dat hij zichzelf het leven had willen ontnemen. Toegesnelde agenten troffen de vrouw in levenloze toestand aan in de gezamenlijke woning.

Net na het drama sprak Hart van Nederland buren, die geschokt waren door de gebeurtenis:

1:51 'Ik zag de buurman, hij zag er eng uit'

Afscheidsbrieven

De rechter is nu tot de conclusie gekomen dat de man zijn ex-partner met opzet en met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht. Dit gaat in tegen de verklaring van de Arnhemmer, die beweerde in een opwelling te hebben gehandeld.

Voorafgaand aan de moord schreef de man namelijk afscheidsbrieven en stuurde die naar een vriend. Hierin schreef hij over zijn voorgenomen zelfdoding, maar ook over de dood van de vrouw. Zelf verklaarde de man hierover dat hij al een week aan deze brieven had gewerkt. Ook bracht hij op de dag van de moord waardevolle spullen naar een vriend, zodat die deze kon bewaren.

'Onherstelbaar leed'

Ook de familie van het slachtoffer heeft enorm moeten lijden, stelt de rechter: "Uit de slachtofferverklaringen komt naar voren dat de man ook de nabestaanden onherstelbaar leed heeft aangedaan en dat de impact van de moord enorm is." Mede daarom moet hij de ouders en zus van het slachtoffer ene schadevergoeding van 75.000 euro betalen.

Daarnaast is hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel gegeven, "omdat de moord een ernstig gewelddelict is en bescherming van de slachtoffers voor de toekomst mogelijk nodig blijft." De opgelegde celstraf van 18 jaar is onvoorwaardelijk.

