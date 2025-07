The Voice-winnaar ziet auto afbranden, brandstichting niet uitgesloten

Bij de hevige autobrand in Arnhem is de auto van een bekende Nederlander verloren gegaan. Dat meldt de Gelderlander. Het gaat om de wagen van Ben Saunders, de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij heeft een tattooshop in de stad.

Op de parkeerplaats aan de Venlosingel gingen in de nacht van maandag op dinsdag vijf auto's in vlammen op. De politie houdt alle scenario's open en houdt rekening met brandstichting. De Gelderlander beschikt over bewakingsbeelden waarop een explosie plaatsvindt en een persoon daarna wegrent. Die persoon staat zelf overigens ook in brand. Een verdachte is nog niet aangehouden, de politie is nog op zoek.

Volgens Ben Saunders is er geen enkele reden om te denken dat hij doelwit was van de brand. "We hebben met niemand mot," zegt hij tegen RTL Boulevard. "Mijn motor stond ook in de buurt. Als het doelgericht was geweest, hadden ze die waarschijnlijk ook in brand gestoken."

'Echt sneu'

Het verlies van de auto noemt hij vooral frustrerend voor zijn gezin. "We hebben gewoon dingen te doen. Ik ben WA Plus verzekerd, dus mijn vrouw is er nu mee bezig. Maar ik hoorde net iemand die alleen WA verzekerd is. Dat is echt sneu, want dan ben je gewoon alles kwijt."

Volgens Saunders zou het bovendien al de vijftigste autobrand in korte tijd zijn in de wijk. "Het lijkt helaas een terugkerend probleem. Wij hebben gewoon pech gehad."