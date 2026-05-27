Gewonde bij steekpartij voor ingang van mbo-school in Apeldoorn

Bij een steekpartij voor de hoofdingang van ROC Aventus in Apeldoorn is woensdagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat bevestigt te politie aan Hart van Nederland. Er is één iemand aangehouden.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur aan de Laan van de Mensenrechten. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

Verdachte rende weg

De verdachte sloeg na de steekpartij op de vlucht en rende weg van de school. De verdachte is elders in de omgeving aangehouden.

De politie heeft een deel van de ingang van de school afgezet voor onderzoek. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog onduidelijk.