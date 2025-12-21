Persoon met ernstige verwondingen overlijdt op straat in Apeldoorn

In het centrum van Apeldoorn is zondagochtend iemand om het leven gekomen op de Brinkerlaan, ter hoogte van de kruising met de De Ruyterstraat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter.

De politie kreeg melding van een persoon met ernstige verwondingen. Eenmaal ter plaatse mocht hulp niet meer baten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Een groot gebied is afgezet en de politie doet onderzoek.