Hoogbejaarde man (84) mishandeld door jongeren in Apeldoorn

Een 84-jarige man uit Apeldoorn is dinsdagmiddag mishandeld op straat. Dat gebeurde rond 15.30 uur aan de Gentiaanstraat, ter hoogte van de Sluisoordlaan. Het slachtoffer raakte gewond en moest worden nagekeken in het ziekenhuis.

Volgens de politie waren meerdere jongeren betrokken bij de mishandeling. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen verricht.

Wat is er gebeurd?

Het incident vond plaats tussen de Gentiaanstraat en de Sluisoordlaan. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van de mishandeling. Ook beeldmateriaal kan belangrijk zijn voor het onderzoek.

De politie vraagt nadrukkelijk om camerabeelden uit de buurt. Denk aan opnames van een videodeurbel, bewakingscamera of dashcam. Niet alleen beelden uit de Gentiaanstraat zelf, maar ook uit omliggende straten kunnen van waarde zijn.

Wie informatie heeft, kan bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ook via een tipformulier kunnen mensen informatie en bestanden, zoals foto's of video's, doorgeven.