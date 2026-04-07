Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewapende overval op casino in Apeldoorn, daders op de vlucht

Crime

Vandaag, 06:41 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een casino in Apeldoorn is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geworden van een overval. Het gaat om een vestiging aan de Arnhemseweg, zo laat de politie Gelderland weten via X. Volgens de politie zijn meerdere daders, gewapend en met bivakmutsen, er met de buit vandoor gegaan.

De overval vond rond 01.00 uur plaats. Op beelden is te zien dat er buiten het casino geld op de grond ligt.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden en vraagt ook om camerabeelden uit de omgeving.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.