Gewapende overval op casino in Apeldoorn, daders op de vlucht

Een casino in Apeldoorn is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geworden van een overval. Het gaat om een vestiging aan de Arnhemseweg, zo laat de politie Gelderland weten via X. Volgens de politie zijn meerdere daders, gewapend en met bivakmutsen, er met de buit vandoor gegaan.

De overval vond rond 01.00 uur plaats. Op beelden is te zien dat er buiten het casino geld op de grond ligt.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie roept getuigen op om zich te melden en vraagt ook om camerabeelden uit de omgeving.