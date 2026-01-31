Bijzondere vermomming: winkeldief met panty over hoofd gezocht in Apeldoorn

De politie is in Apeldoorn op zoek naar een verdachte na een winkeldiefstal aan de Gildenlaan. Het gaat om een man met een opvallende vermomming: hij droeg een panty over zijn hoofd. De verdachte is nog niet aangetroffen en de politie roept mensen in de omgeving op om uit te kijken.

Via Burgernet is een signalement verspreid: het gaat om een man met een donker getinte huidskleur en dreadlocks. Hij verplaatste zich op een fiets met zwarte fietstassen. Verder droeg hij een witte broek en een lange zwarte jas. Ook had hij een tas bij zich in een bruine, bordeauxkleurige tint.

De politie benadrukt dat mensen de verdachte niet zelf moeten aanspreken of benaderen. Bij het zien van de man wordt gevraagd direct 112 te bellen.

Tips

Heb je de verdachte gezien, beschik je over camerabeelden of heb je andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan vraagt de politie om contact op te nemen via 0800-8844. Ook beelden van deurbelcamera's of dashcams uit de omgeving kunnen van belang zijn.

Over wat er precies is buitgemaakt, heeft de politie geen details gedeeld.