Geen explosieven gevonden in Weert, bewoners terug naar huis

In de garagebox in het Limburgse Weert zijn geen explosieven gevonden en de bewoners van de zeventien ontruimde omliggende appartementen mogen weer terug naar huis. Dat meldt de politie.

De politie kreeg maandagmiddag een garagebox aan de Graswinkellaan in de Limburgse plaats het vizier. Dit omdat er mogelijk explosief materiaal aanwezig was. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis in Weert.

Ramen en deuren gesloten

Tijdens het onderzoek van de politie kregen bewoners van veertig adressen in de omgeving het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

ANP, Hart van Nederland