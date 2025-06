Gebied ontruimd na vondst vrachtwagen met vuurwerk in Nuenen

Aan de Boord in Nuenen (Noord-Brabant) is maandagavond een vrachtwagen gevonden met daarin een grote hoeveelheid vuurwerk, meldt de veiligheidsregio. De omgeving van de vindplaats is in een straal van 200 meter ontruimd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een kleine vrachtwagen met daarin zo'n 15 kubieke meter vuurwerk, verpakt in uiteenlopende formaten dozen. Daarnaast staat nog een container met wat vuurwerk. Het is vuurwerk dat op de Nederlandse markt niet verkocht mag worden.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de situatie bekeken en geadviseerd om het vuurwerk uit te laden en af te voeren. Dat duurt naar verwachting enige uren.

ANP