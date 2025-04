Inzittenden vluchten na ernstig ongeval Didam

Op de Hengelderweg tussen Didam en Zevenaar is donderdagavond een zwaar ongeluk gebeurd. Een personenauto en een busje botsten met hoge snelheid frontaal op elkaar. Eén persoon raakte daarbij gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

Volgens een correspondent ter plaatse zagen meerdere omstanders het ongeluk gebeuren. Volgens hen bleven de inzittenden van het blauwe busje kort bij het voertuig staan, maar zetten het daarna op een lopen. Eerst werd gedacht dat zij hulp zouden halen, maar toen ze niet meer terugkwamen, bleek dat ze waren gevlucht.

De bestuurder van de witte auto zat alleen in het voertuig. Over zijn verwondingen is nog niets bekend, maar de ambulance was snel ter plaatse en heeft hem met spoed meegenomen.

Onderzoek

De politie heeft het gebied inmiddels afgesloten en bestempeld als 'plaats delict'. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeval en de vlucht van de betrokkenen uit het busje.

De weg tussen Zevenaar en Didam blijft voorlopig dicht voor onderzoek. Beide voertuigen worden op termijn afgesleept zodra het onderzoek is afgerond.