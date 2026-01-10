Volg Hart van Nederland
Politie onderzoekt mysterieuze aangespoelde pakketten op strand Terschelling

Crime

Vandaag, 18:06 - Update: 1 uur geleden

Op een strand in het westen van Terschelling zijn woensdagochtend verdachte pakketten gevonden. Strandwandelaars sloegen rond 10.00 uur alarm, waarna de politie direct in actie kwam. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie gaat het om één omhulsel waarin meerdere pakketten zaten. Wat er precies in zit, is nog niet duidelijk. Er wordt rekening gehouden met drugs of andere illegale goederen.

Politiehelikopter

Agenten hebben de pakketten op het strand veiliggesteld en meegenomen voor verder onderzoek. Om zeker te zijn dat er niet meer spullen waren aangespoeld, werd ook een politiehelikopter ingezet. Vanuit de lucht is de kustlijn en het water gecontroleerd. Daarbij zijn geen andere verdachte objecten aangetroffen, laat de politie weten.

Na kort onderzoek laat de FIOD laat weten dat de pakketten verpakt waren in plastic zakken en schat het totale gewicht op enkele honderden kilo's. Alle pakketten zijn inmiddels weggehaald en zullen worden vernietigd. Over de herkomst van de pakketten is momenteel nog niets bekend.

