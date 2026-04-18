Twee aanhoudingen na steekpartij in Friese Noardburgum

In het Friese Noardburgum is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde rond 01.45 uur aan de Rijksstraatweg, zo meldt de politie op X. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft twee mensen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij het incident. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Over de toestand van het slachtoffer en de aanleiding van het steekincident is nog niets bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.