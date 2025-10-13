Terug

Dode en gewonde bij steekpartij in Leeuwarden, verdachte (29) opgepakt

Crime

Vandaag, 15:29 - Update: 3 uur geleden

De politie Noord-Holland doet onderzoek naar een steekincident dat zaterdag 12 oktober rond 17.30 uur gebeurde op de Bleeklaan in Leeuwarden. Daarbij zijn twee slachtoffers aangetroffen. Eén van hen is overleden, het andere slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Korte tijd na de melding heeft de politie van Noord-Nederland in de omgeving een 29-jarige man aangehouden. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Hij is ingesloten en wordt momenteel verhoord. De verdachte werd aangetroffen in de wijk waar de steekpartij plaatsvond, vertelt een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland.

Onderzoek naar motief

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, en wat het motief is geweest voor het steekincident. Maandag 13 oktober wordt in de wijk Oud-Oost sporenonderzoek en buurtonderzoek verricht.

