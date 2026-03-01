Bestuurder botst op pijlwagen in Leeuwarden en slaat op de vlucht

Op de N31 is een automobilist tegen een pijlwagen gebotst en vervolgens gevlucht. Door het ongeval werd de weg volledig afgesloten. De pijlwagen kwam midden op de rijbaan terecht.

De politie startte direct een zoekactie naar de bestuurder. Daarbij werden meerdere agenten, speurhonden en een politiehelikopter ingezet.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ziekenhuis

Rond 21.00 uur werd de bestuurder gewond aangetroffen in de omgeving van de Wergeasterdyk. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.