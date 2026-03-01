Volg Hart van Nederland
Bestuurder botst op pijlwagen in Leeuwarden en slaat op de vlucht

Crime

Vandaag, 22:02 - Update: 2 uur geleden

Op de N31 is een automobilist tegen een pijlwagen gebotst en vervolgens gevlucht. Door het ongeval werd de weg volledig afgesloten. De pijlwagen kwam midden op de rijbaan terecht.

De politie startte direct een zoekactie naar de bestuurder. Daarbij werden meerdere agenten, speurhonden en een politiehelikopter ingezet.

Ziekenhuis

Rond 21.00 uur werd de bestuurder gewond aangetroffen in de omgeving van de Wergeasterdyk. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

