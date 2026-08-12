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Agent schiet op agressieve hond in Leeuwarden na inzet taser

Crime

Vandaag, 17:03

Een agent heeft woensdagmiddag geschoten op een agressieve hond in Leeuwarden. De politie probeerde het dier eerst met een taser onder controle te krijgen, maar dat had geen effect.

Rond 14.30 uur kreeg de politie een melding van een gevaarlijke situatie met de hond in de buurt van de Rozenstraat. Agenten gingen daarop naar de plek en zetten de taser in.

Onduidelijk of hond is geraakt

Omdat de taser niet werkte, schoot een agent op de hond. Het is volgens de politie onduidelijk of het dier door de kogel is geraakt. Kort daarna werd de hond in een woning gevonden en naar een dierenarts gebracht voor nader onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland
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