Burgemeester sluit Joure af: groepen jongeren op de been voor illegaal feest

Crime

Vandaag, 22:43

In het Friese plaats Joure is er veel politie op de been. Burgemeester Klaas Agricola heeft vrijdagavond de noodverordening ingesteld vanwege de vrees van een illegaal feest. Grote groepen jongeren zouden op weg zijn naar de plek.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Politie Noord-Nederland geeft aan dat ze signalen hebben gekregen dat er meerdere mensen richting Joure zouden zijn. "We zijn extra controles aan het uitvoeren", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

De noodverordening in Joure is gericht op de bebouwde kom van Joure, specifiek het gebied rond de Oksewei. Dit geldt van vrijdag 22.15 uur tot en met zaterdag 07.00 uur.

ProjectX

112Fryslan meldt dat een jongen van 22 jaar oud zijn verjaardag groots wil vieren. Die uitnodiging schijnt openbaar te zijn gekomen, vandaar de opschaling van de politie. Hij zou het de naam Project X hebben gegeven.

Dat is dezelfde naam als een berucht feest uit 2012 in het Groningse Haren. Destijds kwamen er duizenden mensen op af en liep het groots uit de hand door rellende jongeren die winkels plunderden en veel zaken vernielden.

