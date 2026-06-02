OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (41) opgepakt na vondst dode vrouw in woning Hurdegaryp

Man (41) opgepakt na vondst dode vrouw in woning Hurdegaryp

Crime

Vandaag, 17:48

Link gekopieerd

De politie heeft maandag een 41-jarige man uit het Friese Hurdegaryp aangehouden. Zijn arrestatie houdt verband met de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Gaelekamp in Hurdegaryp op 21 mei .

Na de vondst van het lichaam deed de politie onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden. Daaruit bleek dat mogelijk iemand anders in de woning aanwezig was in de periode waarin de vrouw overleed.

Volgens de politie heeft de man mogelijk nagelaten om tijdig hulp te verlenen. Hij is verhoord. Verder onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol is geweest in de periode rond het overlijden van de vrouw.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.