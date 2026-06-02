Man (41) opgepakt na vondst dode vrouw in woning Hurdegaryp

De politie heeft maandag een 41-jarige man uit het Friese Hurdegaryp aangehouden. Zijn arrestatie houdt verband met de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Gaelekamp in Hurdegaryp op 21 mei .

Na de vondst van het lichaam deed de politie onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden. Daaruit bleek dat mogelijk iemand anders in de woning aanwezig was in de periode waarin de vrouw overleed.

Volgens de politie heeft de man mogelijk nagelaten om tijdig hulp te verlenen. Hij is verhoord. Verder onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol is geweest in de periode rond het overlijden van de vrouw.