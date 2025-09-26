Man met onbegrepen gedrag zorgt voor gevaar in woning Drachten, vrouw gered

Een opmerkelijke situatie bij een woning aan de Beter Wonen in Drachten. Sinds eind van de ochtend zijn daar hulpdiensten aanwezig omdat in het gebouw een persoon aanwezig is die 'onbegrepen gedrag' vertoont. In het pand was sowieso ook een vrouw aanwezig. Inmiddels is de situatie weer onder controle.

Bij de actie was naast brandweer en politie ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig. Ook zijn er een drone, hond en helikopter ingezet. Wat er zich exact heeft afspeelt, is nog niet duidelijk. Wel is helder dat de situatie enige uren heeft geduurd. Voor de veiligheid hebben de hulpdiensten was de directe omgeving van de woning afgezet.

Is er geschoten?

Op videomateriaal van een correspondent is ook een geluid dat lijkt op een schot te horen. Of er daadwerkelijk geschoten is, is niet helder. Ook is op het beeld te zien dat in de buurt van de woning een hoop kleding, een rek en een stoel zijn neergelegd op een grote hoop. Wat daar precies de reden van is, is ook niet duidelijk.

Na enige tijd heeft de DSI zich middels een hoogwerker toegang tot de woning weten te verschaffen. Ze hebben een vrouw uit het pand gehaald en in veiligheid gebracht. Rond half vier in de middag is er een man uit de woning gehaald, hij zou zaken vernield hebben. Hij is een ambulance nagekeken. De politie wil niet vertellen wat de relatie tussen de twee personen is.