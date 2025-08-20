Terug

Vermist meisje (12) uit Blauwhuis terecht: moeder meldt zichzelf bij politie

Crime

Vandaag, 19:56

De moeder van het 12-jarige meisje uit Blauwhuis heeft zich na eerdere berichtgeving vandaag gemeld bij de politie. Het meisje is in goede gezondheid overgedragen aan de politie. De moeder is opnieuw aangehouden.

Het politieonderzoek gaat verder. Vanwege privacy en het belang van het onderzoek worden er geen verdere details bekendgemaakt.

Het hele bericht van de politie lees je hieronder:

Meerdere pogingen

Eerder op de dag liet de politie nog weten dat de moeder van het meisje een rol heeft gespeeld in de verdwijning van haar dochter. Uit politieonderzoek blijkt dat het meisje vlak voor haar verdwijning contact had met haar moeder.

De moeder werd eerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing. Het meisje was toen niet bij haar. Na verhoor moest de politie de vrouw weer laten gaan. Wel bleef ze verdachte in het onderzoek.

Een maand eerder probeerde de moeder het meisje ook al mee te nemen, terwijl ze niet het gezag over haar dochter heeft. Ook toen werd ze aangehouden.

De politie heeft alle beelden van het meisje offline gehaald en vraagt iedereen die de beelden gedeeld heeft, om die ook te verwijderen.

Wat moet je doen bij een vermissing? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

