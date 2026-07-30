Echtpaar verlaat Frans sterrenrestaurant zonder te betalen: 'Is normaal in ons land'

Een romantisch diner op hun trouwdag kreeg voor een Nederlands echtpaar in Frankrijk een opvallend staartje. Het stel verliet maandagavond een met een Michelinster bekroond restaurant zonder de rekening van 234 euro te betalen. Nog geen dag later werden ze uit bed gehaald door de politie. Dat meldt de Franse krant L'Union.

Het echtpaar had gegeten bij Château de Courcelles, een sterrenrestaurant in Frankrijk. Volgens de Fransen vonden de Nederlanders het eten zo tegenvallen dat ze besloten de rekening niet te betalen en te vertrekken.

In Nederland zijn de straffen anders dan in Frankrijk. Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat leggen we voor je uit in de video bovenaan dit artikel.

Lang duurde dat niet. De eigenaar van de accommodatie waar het stel verbleef, bleek bevriend met de restauranthouder. Hij herkende het echtpaar en schakelde de politie in. Dinsdagochtend stonden agenten bij hun verblijf.

In Nederland gebruikelijk

Tijdens het verhoor verklaarde het stel volgens L'Union dat het in Nederland gebruikelijk zou zijn om niet te betalen als een maaltijd tegenvalt. De Franse politie ging daar niet in mee en maakte duidelijk dat de rekening alsnog moest worden voldaan.

Om verdere problemen te voorkomen betaalde het echtpaar de rekening van 234 euro alsnog. Hun huwelijksreis zal daardoor waarschijnlijk om een andere reden dan gepland in herinnering blijven.