Forse explosie bij woning Oldenzaal

Een explosie heeft maandagavond forse schade aangericht aan een woning aan de aan de Kwartelstraat in Oldenzaal. Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Bij het voorval is gelukkig niemand gewond geraakt.

Een correspondent zegt op basis van omwonenden dat rond 21.30 uur een harde knal te horen was. De schade die vervolgens te aanschouwen viel was aanzienlijk: De voordeur lag in puin en er waren meerdere ramen gesprongen. De politie heeft de omgeving van de woning afgezet voor onderzoek. Ook de brandweer was aanwezig voor assistentie.

Wat de precieze oorzaak is van de knal, is nog niet bekend.