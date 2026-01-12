Volg Hart van Nederland
Fors meer auto's gestolen in 2025: vooral deze types waren populair

Crime

Vandaag, 09:36

Volgens de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) zijn er in 2025 opnieuw aanzienlijk meer personenauto's gestolen. De Toyota RAV4 en Kia Sportage waren ook dit jaar populair bij autodieven.

In totaal werden vorig jaar in Nederland 7.497 personenauto's gestolen. Binnen de categorie lichte bedrijfsauto's blijft de Mercedes-Benz Sprinter het meest gewilde doelwit, ondanks een daling van het aantal diefstallen van 267 in 2024 naar 149 voertuigen in 2025.

Meest gewilde auto’s

De Toyota RAV4, met een bouwjaarrange van 2019 tot heden, werd met 387 diefstallen het vaakst gestolen. Op de tweede plaats staat de Kia Sportage (bouwjaar 2021 tot heden) met 162 diefstallen. De top vijf wordt verder aangevuld door de Fiat 500, Volkswagen Polo VI en Toyota C-HR.

Financiële schade

De totale financiële schade van alle diefstallen wordt geraamd op ruim 127 miljoen euro, met een gemiddelde schade van 17.061 euro per gestolen personenauto. "De stijgende diefstalcijfers laten zien dat voertuigdiefstal een serieus en groeiend probleem is", zegt VbV-directeur Edwin Karelsen. Het aantal motordiefstallen daalde tot 1.866 en het aantal gestolen bromfietsen nam af tot 10.018.

Terugvinden in het buitenland

Van de 7.497 gestolen personenauto's, lichte bedrijfsauto’s en motorfietsen zijn er 6.945 teruggevonden; van driekwart daarvan is bekend in welk land zij zijn aangetroffen. De meeste gestolen voertuigen worden in Nederland teruggevonden. In het buitenland werden in 2025 in totaal 913 voertuigen aangetroffen. Buiten de landsgrenzen worden gestolen voertuigen vooral teruggevonden in Duitsland, België en Bulgarije. Het gaat hierbij voornamelijk om personenauto's.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

