FNV waarschuwt: 'Horecamedewerker kansloos tegen doorgesnoven beer in stadion'

Feyenoord moet kijken naar hoe horecamedewerkers in de toekomst bij supportersgeweld zo snel mogelijk weg kunnen komen. Dat vindt Edwin Vlek, voorzitter van vakbond FNV Horeca. Hij roept horecawerkgevers op ervoor te zorgen dat het personeel voldoende wordt getraind in het omgaan met verbaal en non-verbaal agressieve mensen.

Al denkt Vlek dat het in dit specifieke geval onmogelijk is je hier tegen te wapenen. "Ga er maar aan staan als achttien- of negentienjarige tegenover zo'n grote doorgesnoven beer."

Voetbalgeweld is al langer een probleem in Nederland. Daarom wordt er al lange tijd gezocht naar een oplossing:

Zondag werden na de wedstrijd Feyenoord - NAC vijf horecamedewerkers in de Kuip in Rotterdam belaagd door NAC-supporters. Vier van hen raakten lichtgewond. De politie arresteerde tien supporters.

"Er is niks beangstigender dan dat je niet weg kunt komen", zegt Vlek. "Deze mensen waren boos, het moest gewoon kapot." Desondanks is de werkgever volgens de voorzitter verantwoordelijk voor een veilige werkplek. "Dus moet er altijd gezorgd worden voor veilige vluchtwegen. Misschien waren die er wel, maar in dit geval konden ze niet snel genoeg worden gevonden."

'Gevaarlijke cocktail'

Vlek ziet dat horecapersoneel vaker te maken heeft met onbeleefde en agressieve gasten. "In combinatie met jonge medewerkers kan dit een gevaarlijke cocktail zijn." Personeel wordt hierop getraind, zegt de voorzitter. "Maar juist bij evenementen als voetbalwedstrijden worden vaak jongere oproepkrachten ingezet die minder ervaring hebben dan vakkrachten."

Naast training pleit Vlek er ook voor te zorgen dat dit gewelddadige gedrag niet kan ontstaan. "Bijvoorbeeld door strenger te controleren op drugs en alcohol."

Nazorg

Feyenoord heeft contact gehad met de vijf horecamedewerkers die zondag werden aangevallen. De club heeft ze allemaal gesproken, zegt een woordvoerder. "Vandaag staat voor ons vooral nog in het teken van de nazorg voor de vijf horecamedewerkers."

Later deze week staat een uitgebreide evaluatie met de driehoek (burgemeester, politie en OM) gepland. Dan is er volgens Feyenoord ook meer te zeggen over de hoogte van de materiële schade. Uit een eerste snelle inventarisatie blijkt die "aanzienlijk" te zijn.

