OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaargewonde vrouw (37) uit Zeewolde overleden, man (33) aangehouden

Crime

Vandaag, 16:53

Link gekopieerd

De politie heeft maandag een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw in Zeewolde. Zij werd eerder zwaargewond aangetroffen in haar woning, waarna ze overleed.

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie rond 01.40 uur een melding over een medische noodsituatie in een huis aan de Vlierbes in Zeewolde. Daar troffen zij de 37-jarige bewoonster zwaargewond aan.

De hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis, waar zij kort daarna overleed. De politie meldt niet of de aangehouden man en de vrouw elkaar kenden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.