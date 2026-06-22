Zwaargewonde vrouw (37) uit Zeewolde overleden, man (33) aangehouden

De politie heeft maandag een 33-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van een vrouw in Zeewolde. Zij werd eerder zwaargewond aangetroffen in haar woning, waarna ze overleed.

In de nacht van zondag op maandag kreeg de politie rond 01.40 uur een melding over een medische noodsituatie in een huis aan de Vlierbes in Zeewolde. Daar troffen zij de 37-jarige bewoonster zwaargewond aan.

De hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis, waar zij kort daarna overleed. De politie meldt niet of de aangehouden man en de vrouw elkaar kenden.