Juwelier in Zeewolde overvallen: drie verdachten met buit gevlucht

Een juwelier aan het Dalkruid in Zeewolde is vrijdagmiddag overvallen door drie personen. De overvallers sloegen rond 17.50 uur toe en gingen er korte tijd later met de buit vandoor.

Volgens de politie kwamen de drie verdachten de winkel binnen en sloegen daar de boel kort en klein. Daarna vluchtten zij in onbekende richting. Bij de overval raakte niemand gewond.

Na de melding rukte de politie met meerdere eenheden uit en werd het gebied rond de juwelierszaak afgezet. Agenten zijn direct een onderzoek gestart naar de overval.

Beeld: Politie.

Getuigen

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die beschikken over beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam, worden gevraagd contact op te nemen. Informatie kan worden doorgegeven via de opsporingstiplijn 0800-6070.

Het onderzoek naar de identiteit van de drie verdachten en hun vluchtroute is nog in volle gang.